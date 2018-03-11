Золото Трусовой с взрослым рекордом

Трусова выиграла юниорский чемпионат мира с двумя четверными прыжками

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию целиком и полностью прошел под знаком России. Российские фигуристы и фигуристки завоевали 9 медалей из находившихся в розыгрыше 12-ти, причем все золото проходившего в столице Болгарии Софии турнира досталось именно представителям отечественной школы фигурного катания.

В последний день юниорского мирового форума в произвольной программе разыгрывались медали у девушек.

Еще до начала соревнований было понятно, что двумя безоговорочными фаворитками будут подопечные Этери Тутберидзе.

14-летняя Алена Косторная имеет в арсенале четверной прыжок, уже дебютировала на взрослом чемпионате России, где сходу завоевала серебро, уступив только будущей олимпийской чемпионке Алине Загитовой и еще одной участнице Олимпиады в Пхенчхане Марии Сотсковой

Также на счету Косторной в текущем сезоне победа и серебро на этапах юниорского Гран-при, а также второе место в финале.

Его она завоевала в упорнейшей борьбе с другой ученицей Тутберидзе 13-летней Трусовой, ставшей первой фигуристкой, исполнившей на соревнованиях четверной тулуп.

В декабре 2017 года перевес Трусовой составил 1,03 балла, а вот остальные спортсменки прилично отстали.

Вообще, в женском юниорском катании доминирование российской школы еще более значительное, чем во взрослом. В финале юниорского Гран-при выступили сразу пять россиянок из шести участниц, и весь пьедестал остался за нашей сборной.

На чемпионате мира можно выставить только трех спортсменок из одной страны, и третьей участницей от России стала Станислава Константинова

Она не слишком удачно выступила в короткой программе, оставшись лишь шестой, но в произвольной значительно поправила ситуацию, переместившись на итоговое четвертое место протокола.

Бронза досталась японке Мако Ямасите, которая и в короткой, и в произвольной программах показала третий результат.

Ну а за золото боролись, как и ожидалось, Трусова с Косторной. Александра первенствовала в короткой программе, но ее перевес составил только менее полубалла.

Все решалось в произвольном прокате, и здесь Александра сделала то, что еще не выполнял в женском катании никто и никогда.

Она исполнила, причем чисто, сразу два четверных прыжка! К четверному тулупу добавился еще и четверной сальхов, который ранее исполняла только японка Микки Андо.

Трусова получила за свое выступление невероятные 153,49 балла, причем ее программа по сложности превзошла даже золотое олимпийское выступление Загитовой!

Косторная вышла на лед уже после своей коллеги по группе Тутберидзе и откатала достаточно увернно, тоже исполнив напоследок четверной прыжок, однако уступила в сложности.

В любой другой ситуации полученные ей 135,76 балла были бы великолепным результатом, но на фоне Трусовой выглядели бледно. Впрочем, остальные фигуристки не смогли даже близко подобраться к этому результату.

«Я очень счастлива, что победила, но еще более счастлива от того, что мне удалось сделать два четверных прыжка. Я готовилась к этому, и я это сделала. После победы на юниорском чемпионате мира Трусова, чья оценка за технические элементы (92,35) стала новым мировым рекордом даже для взрослых, не скрывала своего счастья.

«Просто восторг! Дети катались потрясающе, это большой успех. Мы видели уникальное исполнение двух четверных прыжков, такое произошло впервые. Никто этого не делал, они — первооткрыватели, а им всегда почет и уважение, — приводит ТАСС слова прославленного российского тренера Татьяны Тарасовой. После того, как мне удалось приземлить мои четверные, я обрадовалась, но впереди у меня были еще три сложных прыжковых комбинации, поэтому мне пришлось собраться», — сказала новая чемпионка.

— Это особенный день. Удивляешься, что могут делать дети. Еще раз хочется поздравить эту группу Тутберидзе, потому что она впереди всех. Они бегут и тянут за собой весь земной шар.

С таким детьми не пропадем. И, главное, с такими тренерами! Я их поздравляю.

Сможет ли Трусова исполнять четверные на взрослом уровне? Подождите, будем жить и увидим. Тренеры сделали открытие, научили ее, а теперь для них задача — сохранить».