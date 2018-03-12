«В фигурном катании Россия — безоговорочный лидер»: Роман Терюшков о бронзе российских юниоров на ЧМ

В болгарской Софии завершился чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. В составе сборной России выступала подмосковная пара из Одинцова — Максим Некрасов / Арина Ушакова. Дуэт юных фигуристов завоевал на мировом первенстве бронзовую медаль. Третье место пара заняла после успешного исполнения короткой программы: Некрасов и Ушакова опередили ближайших преследователей — канадский дуэт Лахой / Лага — на 0,6 балла.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отмечает, что пара Некрасов / Ушакова стремительно прогрессирует. По его словам, еще год назад спортсмены завоевывали серебро первенства России, а уже обсуждается их бронза на юниорском чемпионате мира.

Здесь видна тренерская работа, налицо качественный скачок. Фигурное катание само по себе сейчас на подъеме. Это тот вид спорта, где Россия является безоговорочным лидером, а недавние громкие победы Загитовой, Медведевой и Трусовой дополнительно вдохновляют подрастающее поколение. Все хотят быть чемпионами в фигурном катании — это здорово

— Роман Терюшков.