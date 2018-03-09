Тутберидзе: Медведева мне как дочь

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала как относится к своей подопечной Евгении Медведевой , которая завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает RT.

"Конечно, как дочь. Она со мной сколько часов, сколько лет, сколько времени провела; наверное, даже я её где-то больше воспитывала", — сказала Тутберидзе Первому каналу.

Медведева работает под руководством Тутберидзе на протяжении 11 лет.

Ранее сообщалось, что в Федерации фигурного катания опровергли информацию об уходе Медведевой от своего тренера.