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Тутберидзе: Медведева мне как дочь
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Тутберидзе: Медведева мне как дочь 

Газета.Ru 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала как относится к своей подопечной Евгении Медведевой, которая завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает RT.
"Конечно, как дочь. Она со мной сколько часов, сколько лет, сколько времени провела; наверное, даже я её где-то больше воспитывала", — сказала Тутберидзе Первому каналу.
Медведева работает под руководством Тутберидзе на протяжении 11 лет.
Ранее сообщалось, что в Федерации фигурного катания опровергли информацию об уходе Медведевой от своего тренера.
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