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«Торонто» вручил клубные свитера олимпийским чемпионам по фигурному катанию Вирту и Моиру
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«Торонто» вручил клубные свитера олимпийским чемпионам по фигурному катанию Вирту и Моиру
Спорт-Экспресс
11 марта 2018
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«Торонто» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (5:2) чествовал олимпийских чемпионов по фигурному катанию Тессу Вирту и
Скотта Моира
. Фигуристы появились на льду арены и получили клубные свитера «Мэйпл Ливз».
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