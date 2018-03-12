Фигурное катание. Александра Трусова — два четверных прыжка, русская сенсация

Уже сейчас оценки новой русской звезды выше, чем не только у Медведевой и Загитовой, но и Коляды с Чаном. Но на Олимпиаду она не попадёт.

Российская фигуристка Александра Трусова на чемпионате мира среди юниоров чисто исполнила два четверных прыжка. Сенсация, новая звезда, наследница Медведевой и Загитовой, дайте ей золото Олимпиады прямо сейчас — это лишь малая часть того, что было сказано за последние дни.

Наша простая, как прыжок в один оборот, но жёсткая, как шурупы в спине Плющенко, рубрика «Анжелы и Димоны» не хочет отдавать Трусовой золото Олимпиады прямо сейчас. Мало того, мы подозреваем, что новая звезда вообще не выступит на Играх. Ужас, шок? Ничего подобного. «Щёки болят»

Trusova's 1st quad attempt pic.twitter.com/4uA9loUiXz— icenetwork (@icenetwork) 10 марта 2018 г. Два четверных прыжка в произвольной программе — это фантастика. Ещё год назад я бы не поверила, что спортсменка сможет исполнить два прыжка в четыре оборота, а затем ещё чисто три каскада и два прыжка. Александра Трусова это сделала, а после проката сказала тренеру: «Щёки болят». Видимо, от постоянной улыбки.

13-летная девочка набрала по технике больше, чем Коляда, Чан, Алиев, Риппон на Олимпиаде! У Трусовой — 92,35 балла за технику в произвольной (лучший результат в истории), в сумме получилось 153, 49. Для сравнения у Медведевой в Пхёнчхане было 79,19, общая оценка — 156,65. Разница по технике в 13 баллов по меркам фигурного катания — настоящая пропасть и при очной борьбе далеко не факт, что Женю вторая оценка за компоненты вывела бы вперёд. В общем, соперницы Трусовой могут заканчивать. Или нет?

Как бы жёстко это ни звучало, но четверные прыжки Александры не значат ровным счётом ничего. Они не гарантируют ей олимпийское золото Пекина или даже взрослого чемпионата мира. Трусова вообще вряд ли попадёт на Олимпиаду.

На грани

Саше 13 лет, родом она из Рязани, однако последние два года тренируется в Москве в «Самбо-70» у Этери Тутберидзе . В этом сезоне спортсменка выиграла юниорский финал Гран-при, чемпионаты России и мира среди юниоров. Но прославилась девочка не этим.

На соревнованиях Трусова пробовала исполнять четверной прыжок. Он долго не шёл — то падение, то недокрут. На недавнем финале Кубка России она прыгнула только четверной сальхов, и лишь в Болгарии на чемпионате мира среди юниоров ей покорились сразу два прыжка в четыре оборота — тулуп и сальхов. Стоит ли говорить, что ни о какой стабильности говорить пока не приходится?

Если внимательно смотреть программу Александры, то видно, что четверные она исполняет на грани (недокрута/падения). Наверное, это нормально, ведь времени отработать и отточить прыжки до автоматизма у Трусовой пока не было и, вроде бы, всё впереди. Но есть ли у неё это время? Каждый килограмм и сантиметр играют роль

Согласно профайлу на сайте ФФКР рост Трусовой — 148 см. Судя по трансляциям, весит она не более 30-35 килограммов. Такое миниатюрное телосложение позволяет девочке делать многооборотные прыжки за счёт крутки и высоты. Чем больше вес и рост, тем сложнее держать координацию при исполнении прыжков. И здесь каждый килограмм и сантиметр играет роль. При этом нельзя забывать, что при любой комплекции все мышцы спортсмена должны быть правильно прокачаны, дабы минимизировать риск травм. Но их все равно трудно избежать.

Посмотрите, как Трусова упала с четверного тулупа на финале Кубка России (0.25 на видео). Наверняка не у меня одной ёкнуло сердце.

Каждый раз заходя на этот прыжок Саша рискует что-то сломать или порвать. Другая ученица Тутберидзе Анна Щербакова тоже прыгала на тренировках четверные. Но после перелома ноги больше не рискует.

Трусовой только 13 лет, и от пубертата (полового созревания) ей никуда не деться. Его можно искусственно сдерживать, как делали с Липницкой, Радионовой, Медведевой, но впоследствии организм всё равно догонит и перегонит развитие. Половое созревание — это ведь не только про рост и вес, а и про гормональное развитие, изменения в голове.

Ещё год, максимум два Трусова может удерживать нынешнюю форму, но затем изменения неминуемы. Сохранить четверные прыжки, которые сейчас она исполняет на грани, невозможно. Вот и всё время, которое у неё есть. Главное — вовремя родиться

Кроме прыжков Трусовой брать нечем. У неё плохое катание и слабые вращения. Для сравнения можно посмотреть, как скользит Алёна Косторная . 14-летняя фигуристка как будто плывёт по льду. Не случайно оценка за компоненты у неё выше, чем у Трусовой.

У Александры упор сделан на прыжки. Она единственная, кто помимо четверных исполняет три разных каскада из тройных прыжков в произвольной программе. На тренировках она прыгает тройной сальхов с места, исполняет каскады из шести тройных прыжков и учит тройной аксель и оставшиеся четверные. При чистом исполнении с ней никто не сравнится, но при падении оценка за компоненты тоже будет падать (она и так невысокая).

В женском катании самое главное — вовремя родиться. Трусовой немного не повезло. В 2022 году ей будет уже 17 лет. Сохранить текущий технический контент нереально, хотя бы потому что на протяжении четырёх лет его просто невозможно стабильно исполнять. А пропуск даже половины сезона вычеркнет тебя из претендентов на подиум. И зачем тогда нужны эти четверные?

Этери Тутберидзе, без сомнения, отличный тренер, за последние годы подготовившая огромное количество чемпионок. Но ни одна её ученица не была на вершине больше трёх сезонов. Система подготовки Тутберидзе жестока и беспощадна. Тяжелейшие нагрузки, ежедневные тренировки до потери пульса, высочайшая конкуренция. Лишь немногие способны выдержать это, и то девичьего организма хватает лишь на несколько лет. Дальше идёт сбой.

Полина Цурская считалась чуть ли не самой перспективной юниоркой, способной затмить всех. Но травма спины, пропуск половины сезона… и Полина уже не может соперничать с более молодыми конкурентками. Ещё ярче пример Медведевой. Женя на протяжении двух лет обыгрывала всех, а к олимпийскому сезону исчерпала себя, отсюда и стрессовый перелом кости стопы, и проигрыш на главном старте жизни.

Больше всех повезло Загитовой. На мировой арене Алина зажгла лишь в прошлом сезоне, ярко выступив по юниорам. Любопытно, что Тутберидзе хотела на год отложить переход фигуристки на взрослый уровень, но в федерации настояли. Видимо, для страховки, на случай, если с Медведевой что-то будет не так. И вариант сработал. Загитова подошла к сезону во всеоружии с вагоном сил и амбиций.

С Трусовой такой вариант не сработает. Ну и зачем тогда нужны эти четверные? Наверное, чтобы убиться.