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Первый канал в прямом эфире покажет соревнования фигуристок на ЧМ
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Первый канал в прямом эфире покажет соревнования фигуристок на ЧМ 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 12 марта. Первый канал покажет соревнования среди женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в итальянском Милане с 19 по 25 марта.
Короткая программа у женщин состоится 21 марта, трансляция начнется в 17:00 мск, произвольная — 23 марта (23:15 мск). Также Первый канал покажет в прямом эфире произвольную программу у мужчин, которая пройдет 24 марта (14:15 мск). Произвольная программа и показательные выступления танцевальных дуэтов будут показаны в записи 24 марта (23:00 мск) и 25 марта (17:20 мск) соответственно.
Также отмечается, что комментаторами соревнований будут Татьяна Тарасова и Александр Гришин.
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