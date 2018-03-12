Первый канал в прямом эфире покажет соревнования фигуристок на ЧМ

ТАСС , 12 марта. Первый канал покажет соревнования среди женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в итальянском Милане с 19 по 25 марта.

Короткая программа у женщин состоится 21 марта, трансляция начнется в 17:00 мск, произвольная — 23 марта (23:15 мск). Также Первый канал покажет в прямом эфире произвольную программу у мужчин, которая пройдет 24 марта (14:15 мск). Произвольная программа и показательные выступления танцевальных дуэтов будут показаны в записи 24 марта (23:00 мск) и 25 марта (17:20 мск) соответственно.