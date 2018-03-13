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Сотникова: фигуристка Медведева не должна форсировать свое восстановление
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Сотникова: фигуристка Медведева не должна форсировать свое восстановление 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: ТАСС
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова считает, что двукратному серебряному призеру Олимпийских игр и двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой не стоит форсировать восстановление и подготовку к новому сезону. Об этом Сотникова рассказала ТАСС по телефону.
Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Медведева пропустит чемпионат мира, который пройдет в Милане с 19 по 25 марта. 18-летняя фигуристка не выступит в Италии по рекомендации врачей. Ее заменит Станислава Константинова.
"Главные соревнования уже прошли. И я могу сказать, что лучше вылечить все сейчас, чем потом пропускать что-то, — сказала Медведева. — Хочу пожелать Жене терпения и здоровья. И не форсировать, пусть все своим чередом и своим временем".
"По своему личному и не единственному опыту могу только это сказать. Лучше долечить и конкретно закачать, чем потом страдать", — добавила она.
Медведева по причине стрессового перелома пропустила финал Гран-при и чемпионат России, но сумела восстановиться к чемпионату Европы и Олимпиаде, где выиграла серебро в командном и личном турнирах. В федерации отметили, что врачи рекомендовали Медведевой строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов. При выполнении этого условия фигуристке разрешено продолжать тренировки в зале и на льду. Сроки ее восстановления составят от четырех до восьми недель.
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