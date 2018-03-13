Аделина Сотникова: «При нынешних правилах в фигурном катании главное — вовремя родиться»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова считает, что в современном женском одиночном катании юниоры должны соревноваться со сверстниками, а переход во взрослое катание стоит проводить в 18 лет. По ее мнению, Алине Загитовой и Евгении Медведевой будет сложно выступать до Игр-2022.

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— А вас не пугает та безумная сложность, в сторону которой сейчас движется развитие одиночного катания? Или в какой-то степени вдохновляет пример Каролины Костнер , которая остается конкурентоспособной в свои 30 лет?

— Костнер все же проще: ей не приходится бороться за то, чтобы выступать за Италию, — цитирует «Р-Спорт» Сотникову. — А мне, чтобы попасть в сборную и поехать на чемпионат Европы или мира, нужно преодолевать очень многое. Вместе с тем меня не слишком напрягает то, что 13-летние девочки четверные прыжки уже в соревнованиях делают. Потому что 13 лет — это даже не 15.

— Победа Алины Загитовой в Пхенчхане дала основания говорить о том, что в женском одиночном катании самое главное — вовремя родиться.

— При нынешних правилах, так оно и есть.

— А вы хотели бы, чтобы в женском одиночном катании правила изменили? Запретили переносить все прыжки во вторую половину программы, например. Или ввели какие-то иные ограничения?

— Самое важное что я хочу видеть в фигурном катании, чтобы юниоры соревновались с юниорами, а взрослые — со взрослыми. Чтобы человек выступал в юниорах хотя бы до 17 лет. А с 18-ти уже разрешать переход. Тогда все встанет на свои места.

Юниорское катание — это вообще другой вид спорта, другая голова, другие возможности. Соответственно, все строится только на том, что могут показать дети, то есть — на прыжках. Мне кажется, что в нашем виде спорта никому не нужны роботы, которые делают четыре-три-три-три-три-три-три, не знаю, сколько. А взрослый человек может показать и элементы, и программу, как ее никогда не покажет ребенок.

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— То есть, вы не фанат Загитовой?

— Этого я не говорила. Алина показала на Играх прекрасную, очень яркую программу — в этом ее можно сравнить с Юлей Липницкой, как та каталась в Сочи. Просто никому не понятно, что будет дальше. Людям хочется ведь, чтобы человек не просто выиграл Олимпийские Игры, а катался и после этого.

— Вы верите, что Медведева и Загитова будут кататься до следующих Игр?

— При нынешних правилах это будет очень тяжело и физически, и психологически. Потому что уже сейчас и Алине, и Жене наступают на пятки более юные девочки.

— А у вас было чувство, когда вы сами выступали в соревнованиях, что где-то сзади есть Медведева? Или с этой спортсменкой вы все-таки не слишком сталкивались на уровне прямой конкуренции?

— Почему, сталкивались. Женя выступала на чемпионате России еще в 2013-м, перед Играми в Сочи, а в 2014-м уже показывала довольно-таки техничные прыжки. Видно было, что девочка очень выразительная, очень эмоциональная в плане фигурного катания. Я, во всяком случае, знала, что есть такая Женя, которая работает 24 часа в сутки, и которая катается безошибочно.