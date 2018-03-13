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Медведева осталась без ЧМ
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Медведева осталась без ЧМ 

Рамблер 13 марта 2018
Российская фигуристка Евгения Медведева не примет участия в чемпионате мира в Милане, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Организация напоминает, что в декабре 2017 года из-за травмы правой ноги и реабилитации после нее спортсменка пропустила чемпионат России и финал Гран-при. Отмечается, что восстановление от травмы не было полноценным из-за дефицита времени, в связи с чем Медведева соревновалась на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, чувствуя боль.
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На минувшей неделе фигуристка прошла медицинское обследование, по результатам которого врачи посоветовали ей ограничить нагрузки на стопу, которые возникают при исполнении прыжков, если она хочет избежать операции.
Медведева приняла решение прислушаться к совету. Восстановление спортсменки займет от четырех до восьми недель.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2018 года начнется в Милане 19 марта. Место Медведевой в составе сборной России займет Станислава Константинова.
В индивидуальных соревнованиях фигуристок на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Евгения Медведева выиграла серебро, уступив лишь другой россиянке Алине Загитовой. Еще одно серебро Медведева завоевала в командных соревнованиях в составе сборной России.
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