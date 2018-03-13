Медведева осталась без ЧМ

Российская фигуристка Евгения Медведева не примет участия в чемпионате мира в Милане, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Организация напоминает, что в декабре 2017 года из-за травмы правой ноги и реабилитации после нее спортсменка пропустила чемпионат России и финал Гран-при. Отмечается, что восстановление от травмы не было полноценным из-за дефицита времени, в связи с чем Медведева соревновалась на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, чувствуя боль.

На минувшей неделе фигуристка прошла медицинское обследование, по результатам которого врачи посоветовали ей ограничить нагрузки на стопу, которые возникают при исполнении прыжков, если она хочет избежать операции.

Медведева приняла решение прислушаться к совету. Восстановление спортсменки займет от четырех до восьми недель.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2018 года начнется в Милане 19 марта. Место Медведевой в составе сборной России займет Станислава Константинова

В индивидуальных соревнованиях фигуристок на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Евгения Медведева выиграла серебро, уступив лишь другой россиянке Алине Загитовой. Еще одно серебро Медведева завоевала в командных соревнованиях в составе сборной России.