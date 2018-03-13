Воспитанники отделения «Хрустальный» блеснули на Первенстве Москвы по фигурному катанию

Как известно, лучшая награда для тренера — это успех его ученика! А вот ребята, занимающиеся в отделения «Хрустальный» в центре спорта и образования «Самбо-70» не перестают радовать своих наставников!

Юные спортсмены поучаствовали в Первенстве Москвы среди юношей и девушек (старший возраст) по фигурному катанию. Соревнования проходили 5-8 марта в ЛД «Мечта».