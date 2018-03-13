Воспитанники отделения «Хрустальный» блеснули на Первенстве Москвы по фигурному катанию 

Как известно, лучшая награда для тренера — это успех его ученика! А вот ребята, занимающиеся в отделения «Хрустальный» в центре спорта и образования «Самбо-70» не перестают радовать своих наставников!
Юные спортсмены поучаствовали в Первенстве Москвы среди юношей и девушек (старший возраст) по фигурному катанию. Соревнования проходили 5-8 марта в ЛД «Мечта».
Результаты впечатляют: среди юношей две высших ступени пьедестала заняли воспитанники отделения «Хрустальный». Так, первым стал Артем Ковалев (тренер Волков А. С.), а второе место у Егора Рухина (тренеры Тутберидзе Э. Г., Дудаков С. В., Глейхенгауз Д. М.).