Мария Бутырская: «Отсутствием на ЧМ Медведевой может воспользоваться Сотскова»

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская не уверена, что Станислава Константинова, которая заменит Евгению Медведеву на чемпионате мира в Милане, будет претендовать на какие-то высокие места. В то же время она обратила внимание, что у другой россиянки Марии Сотсковой может быть высокая мотивация из-за отсутствия двукратного серебряного призера Олимпиады-2018.

— Думаю, для Константиновой этот турнир станет просто участием, — сказала Бутырская. — Остальных девочек послать туда не могут пока из-за возраста. Хотя Станислава интересная девочка с красивым катанием, поэтому на достойно представит нашу страну. Думаю, что отсутствием Медведевой нужно воспользоваться Сотсковой. Она должна показать свои лучшие прокаты. (Андрей СИЗЯКИН)

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