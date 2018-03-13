Спортсмены отреагировали на решение Медведевой по ЧМ

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева объявила, что не поедет на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 19 по 25 марта в Милане. Свое решение Медведева объяснила необходимостью пройти полноценную реабилитацию после стрессового перелома ноги.

Первая российская чемпионка мира в одиночном фигурном катании Мария Бутырская выразила надежду, что Евгения не станет второй Аделиной Сотниковой , которая хоть и не объявляла о завершении карьеры, но нигде не выступает.

«А вдруг она хочет серьезнее подготовиться к следующему сезону? Может быть, она сейчас начнет разучивать новые прыжки и каскады? Потому что когда ты готовишься к серьезным соревнованиям, особенно к Олимпийским играм, идет немного другая работа — ты делаешь циклическую работу, ты напрыгиваешь, накатываешь, но не разучиваешь новые элементы. Поэтому допускаю, что она решила изменить уровень своего катания в техническом плане», — предположила Бутырская в интервью «Спорт-Экспрессу».

Аделина Сотникова, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх 2014 года, считает, что Медведева приняла верное решение.

«По своему личному и не единственному опыту могу только это сказать. Лучше долечить и конкретно закачать, чем потом страдать», — цитирует ее ТАСС.

Хореограф Илья Авербух согласился с Сотниковой. По его мнению, в пропуске чемпионата мира нет ничего страшного.

«Ничего страшного в пропуске чемпионата мира нет. Главным стартом сезона были Олимпийские игры, а этот чемпионат мира не имеет такого большого веса, это скорее уже заявки на следующий сезон. Сейчас самое важное — восстановиться и начать подготовку к следующему сезону», — сказал Авербух изданию «Р-Спорт».