Михаил Коляда: «Я сделал работу над ошибками после Олимпиады»

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях по фигурному катанию Михаил Коляда отметил, что проделал работу над ошибками после Пхенчхана.

— Конечно, я сделал работу над ошибками после Олимпиады. Сейчас мы все это подкорректируем в тренировочном процессе, — цитирует "Р-Спорт" Коляду. — Пришло осознание, что нужно делать, чтобы стать лучше. Однако новых элементов на чемпионате мира у меня не планируется. Коляда занял восьмое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. В командных соревнованиях российский фигурист показал восьмой результат в короткой программе и второй — в произвольной. Чемпионат мира пройдет в Милане 21-24 марта.

Поддержка у нас была очень большая. Я даже не ожидал, что у нас на трибунах будет целый фан-сектор. Конечно, хотелось выступать под триколором и слушать свой гимн. Мы попали в непростую ситуацию, но с честью из нее вышли. Родственники, друзья и знакомые мне много писали во время Олимпиады, но я не отвечал — никогда не отвечаю во время соревнований. Уже потом, когда вернулся (из Пхенчхана), прочитал и написал всем.