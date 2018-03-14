Ещё
Коляда: «Я сделал работу над ошибками после Олимпиады»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Михаил Коляда: «Я сделал работу над ошибками после Олимпиады» 

Спорт-Экспресс 14 марта 2018
Серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях по фигурному катанию Михаил Коляда отметил, что проделал работу над ошибками после Пхенчхана.
Коляда занял восьмое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. В командных соревнованиях российский фигурист показал восьмой результат в короткой программе и второй — в произвольной. Чемпионат мира пройдет в Милане 21-24 марта.
— Конечно, я сделал работу над ошибками после Олимпиады. Сейчас мы все это подкорректируем в тренировочном процессе, — цитирует "Р-Спорт" Коляду. — Пришло осознание, что нужно делать, чтобы стать лучше. Однако новых элементов на чемпионате мира у меня не планируется.
Поддержка у нас была очень большая. Я даже не ожидал, что у нас на трибунах будет целый фан-сектор. Конечно, хотелось выступать под триколором и слушать свой гимн. Мы попали в непростую ситуацию, но с честью из нее вышли. Родственники, друзья и знакомые мне много писали во время Олимпиады, но я не отвечал — никогда не отвечаю во время соревнований. Уже потом, когда вернулся (из Пхенчхана), прочитал и написал всем.
Спорт-Экспресс: последние новости
Евгения Медведева: "От олимпийской медали на шее голова болеть начинает" Ерохов - второй после короткой программы на ЧМ среди юниоров "Торонто" вручил клубные свитера олимпийским чемпионам по фигурному катанию Вирту и Моиру
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста4
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение