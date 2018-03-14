Медведева: для меня Олимпиада прошла великолепно

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от выступления на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, которые стали первыми в карьере 18-летней спортсменки.
«Для меня Олимпиада в Пхёнчхане прошла великолепно. Это были мои первые Игр, я получила невероятный опыт на будущее. Очень рада, что у меня был шанс выступить. Вся ситуация с допуском россиян под нейтральным флагом была странной. Мы ожидали всё что угодно. Для меня самым важным было продолжать свою работу и показать её плоды, показать свою душу на льду», — рассказала Медведева RT.
Она отметила, что очень необычно было после своего выступления в Южной Корее слышать как все трибуны кричали по-русски: «Женя молодец!».
«У меня была большая поддержка, которая вела меня к цели. Фигуристы из других стран тоже меня поддерживали. У нас не так много шансов поговорить, потому что это ведь соревнования. Но их доброе отношение чувствовалось», — добавила фигуристка.
Ранее сообщалось, что японцы сняли документальный фильм о Медведевой.