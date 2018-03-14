Медведева: для меня Олимпиада прошла великолепно

«У меня была большая поддержка, которая вела меня к цели. Фигуристы из других стран тоже меня поддерживали. У нас не так много шансов поговорить, потому что это ведь соревнования. Но их доброе отношение чувствовалось», — добавила фигуристка.

Она отметила, что очень необычно было после своего выступления в Южной Корее слышать как все трибуны кричали по-русски: «Женя молодец!».