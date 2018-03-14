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Евгения Медведева: Для меня Игры в Пхенчхане прошли великолепно
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Евгения Медведева: Для меня Игры в Пхенчхане прошли великолепно 

Советский спорт 14 марта 2018
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«Для меня Олимпиада в Пхёнчхане прошла великолепно. Это были мои первые Игры, я получила невероятный опыт на будущее. Очень рада, что у меня был шанс выступить. Вся ситуация с допуском россиян под нейтральным флагом была странной. Мы ожидали всё что угодно. Для меня самым важным было продолжать свою работу и показать её плоды, показать свою душу на льду», — рассказала Медведева RT.
В Пхенчхане Евгения Медведева завоевала две серебряные медали. Сначала в командных соревнованиях, а потом в одиночном женском катании, уступив лишь соотечественнице Алине Загитовой.
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