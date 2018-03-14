Евгения Медведева: Для меня Игры в Пхенчхане прошли великолепно

Медведева пропустит чемпионат мира в Милане

«Для меня Олимпиада в Пхёнчхане прошла великолепно. Это были мои первые Игры, я получила невероятный опыт на будущее. Очень рада, что у меня был шанс выступить. Вся ситуация с допуском россиян под нейтральным флагом была странной. Мы ожидали всё что угодно. Для меня самым важным было продолжать свою работу и показать её плоды, показать свою душу на льду», — рассказала Медведева RT.

В Пхенчхане Евгения Медведева завоевала две серебряные медали. Сначала в командных соревнованиях, а потом в одиночном женском катании, уступив лишь соотечественнице Алине Загитовой.