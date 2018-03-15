Медведева: иногда в голову такое придёт, что неловко рассказать родителям и тренерам

Двукратная серебряная медалистка XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева рассказала, как она ищет себе новые образы. «У меня, на самом деле, очень бурная фантазия. Иногда в голову такое придёт, что не осмелюсь даже рассказать родителям и тренерам, неловко. Посмотрят на меня из серии „Вообще ку-ку, что ли?“. Иногда иду по улице и вдруг прилетает шальная идея…» — рассказала Медведева в беседе с RT.

Также спортсменка призналась, что недавно задумывалась о занятиях вокалом.

«Хочу научиться петь». Но потом начала размышлять вслух: «Медведева, ты чего?» Да, действительно, думаю и чего это я…», — добавила Медведева.

Ранее Медведева прокомментировала свой отказ от участия в чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.