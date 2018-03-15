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Медведева: иногда в голову такое придёт, что неловко рассказать родителям и тренерам
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Медведева: иногда в голову такое придёт, что неловко рассказать родителям и тренерам 

RT на русском 15 марта 2018
Двукратная серебряная медалистка XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева рассказала, как она ищет себе новые образы. «У меня, на самом деле, очень бурная фантазия. Иногда в голову такое придёт, что не осмелюсь даже рассказать родителям и тренерам, неловко. Посмотрят на меня из серии „Вообще ку-ку, что ли?“. Иногда иду по улице и вдруг прилетает шальная идея…» — рассказала Медведева в беседе с RT.
Также спортсменка призналась, что недавно задумывалась о занятиях вокалом.
«Хочу научиться петь». Но потом начала размышлять вслух: «Медведева, ты чего?» Да, действительно, думаю и чего это я…», — добавила Медведева.
Ранее Медведева прокомментировала свой отказ от участия в чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.
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