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Первые секции хоккея и фигурного катания откроются в Ставрополе в 2018 году
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Первые секции хоккея и фигурного катания откроются в Ставрополе в 2018 году 

ТАСС 15 марта 2018
СТАВРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Первый ледовый дворец откроется в городе Ставрополе осенью 2018 года. Учреждение позволит создать в столице региона первые секции по хоккею и фигурному катанию, сообщил ТАСС министр физической культуры и спорта края Роман Марков.
"Там будут секции по фигурному катанию и хоккею, это будут первые городские секции в этих видах спорта. Сейчас идет набор тренерского состава, мы будем звать тренеров со всей России, создавать для них определенные условия", — сказал он.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ставрополе ведется уже несколько лет, в 2017 году объект вошел в программу «Газпром-детям». Здание занимает площадь свыше 7 тыс. квадратных метров, в нем будет располагаться первый в городе крытый каток.
По данным пресс-службы губернатора края, помимо ледовой арены в здании расположатся универсальный спортивный зал для игры в футбол, волейбол, баскетбол и три групповых зала для занятий йогой и танцами, раздевалки, медпункт и другие помещения. Открытие ледового дворца запланировано на осень 2018 года.
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