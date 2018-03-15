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Гендиректор «Самбо-70» Лайшев рассказал об отношении иностранных болельщиков к Медведевой на ОИ-2018
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Гендиректор «Самбо-70» Лайшев рассказал об отношении иностранных болельщиков к Медведевой на ОИ-2018 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: RT на русском
Генеральный директор ГБОУ «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, как во время Олимпийских игр в Пхёнчхане иностранные болельщики вели себя по отношению к двукратной серебряной медалистке турнира по фигурному катанию Евгении Медведевой. «Мы тоже плакали на трибунах вместе с родителями. Но Женя молодец. Она, как спортсменка, сделала всё, что должна была. Жизнь, особенно спортивная, состоит из взлётов и падений. Она сделала определённые выводы и идёт дальше к успеху и победам. В спорте бывает всё. Поэтому он и интересен для зрителей — неизвестно, что будет в следующий момент. Но переживания были колоссальные. И мне приятно отметить иностранную публику, которая сопереживала вместе с нами. И они искренне поддерживали двух российских девушек, которые там выступали. Были очень тёплые приветствия», — сказал Лайшев в беседе с RT.
Ранее он рассказал, где находится центр фигурного катания Москвы на сегодняшний день.
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