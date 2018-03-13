Константинова понимала, что может поучаствовать на ЧМ

Тренер: Константинова понимала, что возможна ситуация с ее участием на чемпионате мира

«Стася в этом сезоне на чемпионате России стала четвертой, и она прекрасно знала, что является первой запасной. Поэтому она готовилась, понимая, что эта ситуация возможна. Ничего неожиданного тут нет, все запасные готовятся», — приводит ТАСС слова Чеботаревой. «Конечно, просто ничего не бывает, будет сложно, но она постарается. Я бы хотела, чтобы там она чисто прокатала обе программы, ей это под силу. Мне бы хотелось посмотреть, какое место она займет при чисто исполненных прокатах», — добавила тренер. Ранее стало известно, что Медведева из-за травмы пропустит чемпионат мира. Ее заменит 18-летняя Константинова. Чемпионат мира в Милане пройдет с 19 по 25 марта.