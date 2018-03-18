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Гимнастка Селезнёва победила в многоборье на этапе Гран-при в Киеве
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Гимнастка Селезнёва победила в многоборье на этапе Гран-при в Киеве 

Чемпионат.com 12 часов назад
Российская гимнастка Екатерина Селезнёва выиграла золотую медаль на этапе гран-при в Киеве в индивидуальном многоборье. Результат Селезнёвой составил 72,350 балла.
Второе место по итогам соревнований заняла Катрин Тасева из Болгарии с результатом 68,550 балла. Бронзовую медаль завоевала ещё одна россиянка Мария Сергеева, набравшая 68,400 балла.
22-летняя Селезнёва является двукратной чемпионкой России и обладательницей золотой медали Универсиады-2017, проходившей в Тайбэе. На Универсиаде она также выиграла три серебряные и одну бронзовую медали.
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