Гимнастка Селезнёва победила в многоборье на этапе Гран-при в Киеве

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва выиграла золотую медаль на этапе гран-при в Киеве в индивидуальном многоборье. Результат Селезнёвой составил 72,350 балла.

Второе место по итогам соревнований заняла Катрин Тасева из Болгарии с результатом 68,550 балла. Бронзовую медаль завоевала ещё одна россиянка Мария Сергеева , набравшая 68,400 балла.

22-летняя Селезнёва является двукратной чемпионкой России и обладательницей золотой медали Универсиады-2017, проходившей в Тайбэе. На Универсиаде она также выиграла три серебряные и одну бронзовую медали.