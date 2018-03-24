Сборная России заняла 6-е место в медальном зачёте ЧМ-2018 по фигурному катанию

Сборная России заняла шестое место в медальном зачёте чемпионата мира по фигурному катанию, который завершился в Милане. 12 медалей поделили спортсмены шести стран. Чемпионами стали представители четырёх стран.