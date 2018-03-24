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Сборная России заняла 6-е место в медальном зачёте ЧМ-2018 по фигурному катанию
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Сборная России заняла 6-е место в медальном зачёте ЧМ-2018 по фигурному катанию 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Сборная России заняла шестое место в медальном зачёте чемпионата мира по фигурному катанию, который завершился в Милане. 12 медалей поделили спортсмены шести стран. Чемпионами стали представители четырёх стран.
В медальном зачёте первенствовали американцы, которые выиграли золото и серебро. На счету канадцев и французов — золото и бронза. Немцы завоевали только одну медаль, но золотую. Больше всех наград первенства планеты — 3 (0, 2, 1) — на счету японцев. У россиян 2 медали — серебро Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парном катании и бронза Михаила Коляды в мужском одиночном.
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