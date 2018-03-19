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Камилла Магомедова стала бронзовым призером всероссийских соревнований по фигурному катанию
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Камилла Магомедова стала бронзовым призером всероссийских соревнований по фигурному катанию 

Mirmol.ru 3 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Камилла Магомедова стала бронзовым призером всероссийских соревнований по фигурному катаниюБронзовую медаль завоевала фигуристка на коньках Камилла Магомедова на открытых всероссийских соревнованиях в Москве, которые прошли 17 марта.
Третье место спортсменка заняла, выступая среди участниц до 10 лет.
Магомедова, которая занимается фигурным катанием с 2015 года, имеет третий юношеский разряд среди девочек старшего возраста.
Родилась юная фигуристка в Северной Осетии, первые шаги в фигурном катании делала в этой республике. Однако родом Камилла Магомедова из села Хуна Лакского района.
Тренирует спортсменку наставник Ксения Паршина.
Фото: salataviya.ru
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