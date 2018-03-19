Камилла Магомедова стала бронзовым призером всероссийских соревнований по фигурному катанию

Камилла Магомедова стала бронзовым призером всероссийских соревнований по фигурному катаниюБронзовую медаль завоевала фигуристка на коньках Камилла Магомедова на открытых всероссийских соревнованиях в Москве, которые прошли 17 марта.

Третье место спортсменка заняла, выступая среди участниц до 10 лет.

Магомедова, которая занимается фигурным катанием с 2015 года, имеет третий юношеский разряд среди девочек старшего возраста.

Родилась юная фигуристка в Северной Осетии, первые шаги в фигурном катании делала в этой республике. Однако родом Камилла Магомедова из села Хуна Лакского района.

Тренирует спортсменку наставник Ксения Паршина.

Фото: salataviya.ru