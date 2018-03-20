Загитова стартует на ЧМ по фигурному катанию в Милане

Загитова стартует на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в среду в итальянском Милане. В олимпийском сезоне мировое первенство по различным причинам пропустят многие ведущие фигуристы планеты, включая двукратного серебряного призера Игр в Пхёнчхане Евгению Медведеву

Вице-чемпионка Олимпиады в командном турнире и женском катании Медведева решила досрочно завершить сезон, чтобы полностью залечить стрессовый перелом ступни. Травма помешала ей выступить в декабрьских финале Гран-при и чемпионате России, а на январском чемпионате Европы в Москве и на Олимпиаде в Пхёнчхане она в итоге уступила соотечественнице Алине Загитовой.

На чемпионате мира Медведеву заменит 17-летняя фигуристка из Санкт-Петербурга Станислава Константинова , которая стала четвертой на чемпионате России. Выступят в Милане олимпийская чемпионка Загитова, а также Мария Сотскова , которая в Пхёнчхане показала восьмой результат.

Боброва и Соловьев стали вице-чемпионами Олимпиады 2018 года в командном турнире, тогда как в соревнованиях танцевальных пар в Пхёнчхане показали пятый результат. Из-за накопившейся усталости фигуристы решили в Милане не выступать.

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В женском катании главным фаворитом остается Загитова, на медаль будет претендовать и не лучшим образом выступившая в Пхёнчхане Сотскова. Конкуренцию Загитовой должна составить на домашнем льду итальянка Каролина Костнер , которая выиграла чемпионат мира еще в 2012 году, а в Пхёнчхане осталась пятой, уступив в борьбе за бронзовую медаль канадке Кэйтлин Осмонд, которая также выступит в Милане.

В парном катании в Милане выступят олимпийские чемпионы из Германии Алена Савченко Бруно Массо . 34-летняя Савченко пять раз побеждала на чемпионатах мира в паре с Робином Шолковы , тогда как у Массо титула чемпиона мира еще нет. В отсутствие сильнейших пар из Китая и США могут побороться за золото Тарасова и Морозов, которые в Пхёнчхане остались лишь четвертыми.

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Чемпионат мира пройдет в течение четырех дней в миланском "Медиоланум Форуме". В среду состоятся короткие программы у женщин и пар, на четверг запланирована короткая программа у мужчин и произвольная программа у пар. В пятницу пройдут короткий танец и произвольная программа у женщин. В субботу определятся победители среди мужчин и танцоров.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в 108-й раз, в Милане эти соревнования проходили в 1951 году. Год назад мировое первенство состоялось в Хельсинки, где победили Юдзуру Ханю, Евгения Медведева, Суй Вэньцзин и Хань Цун, Тесса Вирчу и Скотт Моир. На счету российских фигуристов также бронза Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парном катании.