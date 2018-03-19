Д. Егоров обсудит на «Серебряном дожде» выборы и британский скандал вокруг ЧМ

— результаты выбора президента России с Дмитрием Губерниевым, который вёл митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади в Москве;

— «дело Скрипаля» и нежелании британских спортсменов и журналистов ехать в Россию на чемпионат мира по футболу;