Ещё
Д. Егоров обсудит на «Серебряном дожде» выборы и британский скандал вокруг ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Д. Егоров обсудит на «Серебряном дожде» выборы и британский скандал вокруг ЧМ 

Чемпионат.com 3 часа назад
Сегодня, в 19:00 по московскому времени, на радио «Серебряный дождь» начнётся второй выпуск авторской программы Дмитрия Егорова «Едим спорт». Обозреватель «Чемпионата» поднимет яркие темы прошедшей недели:
— результаты выбора президента России с Дмитрием Губерниевым, который вёл митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади в Москве;
— «дело Скрипаля» и нежелании британских спортсменов и журналистов ехать в Россию на чемпионат мира по футболу;
— старт чемпионата мира по фигурному катанию. Почему призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева не будет принимать в нём участие?
Чемпионат.com: последние новости
Болельщики подарили Медведевой копию золотой олимпийской медали Фигурное катание. Медведева отказалась от чемпионата мира, что это значит? Медведева и Боброва стали гостями телешоу Первого канала «Вечерний Ургант»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19721
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение