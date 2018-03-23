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Формула-1. Гран-при Австралии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
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Формула-1. Гран-при Австралии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция 

Чемпионат.com 20 минут назад
Фото: F1News.ru
Сегодня, 23 марта, на временной трассе «Альберт-парк» в Мельбурне состоятся пятничные тренировки первого этапа сезона-2018 Формулы-1 — Гран-при Австралии. Первая сессия свободной практики стартует в 4:00 по московскому времени, вторая начнётся в 8:00.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Австралии
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Австралии
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