Формула-1. Гран-при Австралии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 23 марта, на временной трассе «Альберт-парк» в Мельбурне состоятся пятничные тренировки первого этапа сезона-2018 Формулы-1 — Гран-при Австралии. Первая сессия свободной практики стартует в 4:00 по московскому времени, вторая начнётся в 8:00.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Австралии

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Австралии