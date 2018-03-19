ЧМ-2018. Самые необычные и опасные поддержки

Одни рискуют рухнуть с двухметровой высоты на лёд, другие — получить удар лезвием конька по горлу. Но это слишком красиво, чтобы бояться.
С 19 по 25 марта в Милане пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию — 2018. Спортивным парам и танцорам сейчас практически нереально бороться за медали без невероятных и завораживающих поддержкек. Большинство из них не только безумно красивы, но и невероятно опасны, когда малейшая ошибка партнёра может привести к падению фигуристки с двухметровой высоты или удару лезвием по голове.
«Чемпионат» предлагает насладиться великолепными поддержками, замершими в объективе фотоаппарата. Это реально круто.
Ванесса Джеймс и Морган Сипре
Долгие годы французская пара ходила в тени лидеров европейского фигурного катания. Однако продемонстрировав несколько лет назад выброс в четыре оборота, Джеймс и Сипре сразу же стали претендовать на подиум чемпионатов мира и Европы. Кроме этого, в сезоне — 2015/16 пара запомнилась очаровательной программой «Ромео и Джульетта». На турнире в Бостоне Ванесса упала с четверного выброса, зато поддержки фигуристы выполнили на пять баллов. Подобный заход на элемент, как на фото, делают очень мало парников. Дело в том, что подняться с колен, удерживая партнёршу и не нарушая баланс, невероятно тяжело.
Мы не могли не включить в наш топ эту поддержку. На соревнованиях Джеймс и Сипре её не исполняют, так как по правилам она не даёт максимальное количество баллов. Но вот на показательных выступлениях можно и продемонстрировать чудеса. Вы только посмотрите, Морган держит партнёршу на голове! Просто фантастика!
Алёна Савченко и Бруно Массо
Олимпийские чемпионы Пхёнчхана будут выступать на чемпионате мира в Милане и вновь радовать поклонников своими программами. Вряд ли кого-то оставила равнодушным произвольная Алёны и Бруно под музыку французского композитора Максима Родригеса. На Олимпиаде Алёна порхала как птичка и была безупречна во всём. Увидим ли в Милане повторение успеха?
Дилан Москович и Любовь Илюшечкина
В России Люба не сумела построить успешную карьеру и уехала в Канаду, где встала в пару с Диланом Московичем. Уже в первом сезоне у русско-канадского дуэта была заметна «химия». Визитной карточкой спортсменов стали поддержки. Илюшечкина — одна из самых миниатюрных фигуристок в парном катании, во многом благодаря этому поддержки получаются такими эффектными. Кажется, Дилану не составляет никакого труда держать на одной руке над головой партнёршу.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Первая пара сборной России известна своими шикарными поддержками. На своём втором чемпионате мира в карьере в 2016 году Евгения и Владимир заняли пятое место. И пусть фигуристы не слишком удачно выступили в произвольной программе, композиция под музыку Шопена запала в душу, а высоченные поддержки из того номера заслужили отдельной похвалы.
Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри
В танцах на льду поддержки заметно отличаются от тех, которые мы видим у спортивных пар. Они не такие высокие (правилами запрещено поднимать на руках партнёршу выше головы) и более «танцевальные». Среди пар популярна поддержка, при которой фигурист держит партнёршу вниз головой. Такую продемонстрировали и итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри в сезоне-2015/16. Но самое интересное в этой поддержке был заход на неё — Шарлен запрыгнула на руки к Марко и сделала кувырок. И всё это под классическую музыку!
Елена Ильиных и Никита Кацалапов
Эта поддержка — визитная карточка дуэта Ильиных — Кацалапов, распавшегося четыре года назад. Именно в такой позе запомнился знаменитый Чёрный Лебедь в исполнении Елены на Олимпиаде в Сочи, где пара выиграла бронзовые медали. На первый взгляд, в этой поддержке нет ничего сложного: партнёр просто скользит по прямой линии на двух ногах. Однако ему приходится очень сильно напрягать мышцы рук и ног, чтобы партнёрша смогла принять одну позу. Одно неосторожное движение — и конёк фигуристки может рассечь Никите ногу.
Натали Пешала и Фабьян Бурза
Французская пара, как раз сражавшаяся с Ильиных и Кацалаповым, за бронзу Игр в Сочи, запомнилась своими неординарными программами и акробатическими поддержками. Чего только стоит произвольная «Мумия», с которой фигуристы выиграли бронзу чемпионата мира 2012 года. В самом начале программы пара продемонстрировала сложнейшую поддержку, в которой Фабьян в «кораблике» на спине держит Натали.
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв
Поддержка в «кораблике» — один из самых любимых элементов российского дуэта Боброва — Соловьёв. Фигуристы в разные сезоны демонстрировали эту поддержку с разными заходами. В прошлом сезоне пара её показала в программе на музыку Шопена и Вивальди. Вот только она не помогла взять медаль на чемпионате мира 2017 года. Сейчас же пара взяла паузу в выступлениях.
Тесса Вирчу и Скотт Мойр
Пожалуй, самые сложные поддержки в танцах на льду сегодня исполняют трёхкратные олимпийские чемпионы. Тесса и Скотт с детства занимались акробатикой и уже в юном возрасте могли показывать поддержки на четвёртый уровень сложности. Они первыми стали делать сложные комбинационные поддержки с не менее сложными переходами и заходами. На фото — элемент из программы «Латина» 2011 года.