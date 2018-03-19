ЧМ-2018. Самые необычные и опасные поддержки

Чемпионат мира по фигурному катанию. Самые необычные и опасные поддержки

Одни рискуют рухнуть с двухметровой высоты на лёд, другие — получить удар лезвием конька по горлу. Но это слишком красиво, чтобы бояться.

С 19 по 25 марта в Милане пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию — 2018. Спортивным парам и танцорам сейчас практически нереально бороться за медали без невероятных и завораживающих поддержкек. Большинство из них не только безумно красивы, но и невероятно опасны, когда малейшая ошибка партнёра может привести к падению фигуристки с двухметровой высоты или удару лезвием по голове.

Ванесса Джеймс и Морган Сипре «Чемпионат» предлагает насладиться великолепными поддержками, замершими в объективе фотоаппарата. Это реально круто.

Долгие годы французская пара ходила в тени лидеров европейского фигурного катания. Однако продемонстрировав несколько лет назад выброс в четыре оборота, Джеймс и Сипре сразу же стали претендовать на подиум чемпионатов мира и Европы. Кроме этого, в сезоне — 2015/16 пара запомнилась очаровательной программой «Ромео и Джульетта». На турнире в Бостоне Ванесса упала с четверного выброса, зато поддержки фигуристы выполнили на пять баллов. Подобный заход на элемент, как на фото, делают очень мало парников. Дело в том, что подняться с колен, удерживая партнёршу и не нарушая баланс, невероятно тяжело.

Алёна Савченко и Бруно Массо Мы не могли не включить в наш топ эту поддержку. На соревнованиях Джеймс и Сипре её не исполняют, так как по правилам она не даёт максимальное количество баллов. Но вот на показательных выступлениях можно и продемонстрировать чудеса. Вы только посмотрите, Морган держит партнёршу на голове! Просто фантастика!

Дилан Москович и Любовь Илюшечкина Олимпийские чемпионы Пхёнчхана будут выступать на чемпионате мира в Милане и вновь радовать поклонников своими программами. Вряд ли кого-то оставила равнодушным произвольная Алёны и Бруно под музыку французского композитора Максима Родригеса. На Олимпиаде Алёна порхала как птичка и была безупречна во всём. Увидим ли в Милане повторение успеха?

Евгения Тарасова и Владимир Морозов В России Люба не сумела построить успешную карьеру и уехала в Канаду, где встала в пару с Диланом Московичем. Уже в первом сезоне у русско-канадского дуэта была заметна «химия». Визитной карточкой спортсменов стали поддержки. Илюшечкина — одна из самых миниатюрных фигуристок в парном катании, во многом благодаря этому поддержки получаются такими эффектными. Кажется, Дилану не составляет никакого труда держать на одной руке над головой партнёршу.

Первая пара сборной России известна своими шикарными поддержками. На своём втором чемпионате мира в карьере в 2016 году Евгения и Владимир заняли пятое место. И пусть фигуристы не слишком удачно выступили в произвольной программе, композиция под музыку Шопена запала в душу, а высоченные поддержки из того номера заслужили отдельной похвалы. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри

Елена Ильиных и Никита Кацалапов В танцах на льду поддержки заметно отличаются от тех, которые мы видим у спортивных пар. Они не такие высокие (правилами запрещено поднимать на руках партнёршу выше головы) и более «танцевальные». Среди пар популярна поддержка, при которой фигурист держит партнёршу вниз головой. Такую продемонстрировали и итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри в сезоне-2015/16. Но самое интересное в этой поддержке был заход на неё — Шарлен запрыгнула на руки к Марко и сделала кувырок. И всё это под классическую музыку!

Эта поддержка — визитная карточка дуэта Ильиных — Кацалапов, распавшегося четыре года назад. Именно в такой позе запомнился знаменитый Чёрный Лебедь в исполнении Елены на Олимпиаде в Сочи, где пара выиграла бронзовые медали. На первый взгляд, в этой поддержке нет ничего сложного: партнёр просто скользит по прямой линии на двух ногах. Однако ему приходится очень сильно напрягать мышцы рук и ног, чтобы партнёрша смогла принять одну позу. Одно неосторожное движение — и конёк фигуристки может рассечь Никите ногу. Натали Пешала и Фабьян Бурза

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв Французская пара, как раз сражавшаяся с Ильиных и Кацалаповым, за бронзу Игр в Сочи, запомнилась своими неординарными программами и акробатическими поддержками. Чего только стоит произвольная «Мумия», с которой фигуристы выиграли бронзу чемпионата мира 2012 года. В самом начале программы пара продемонстрировала сложнейшую поддержку, в которой Фабьян в «кораблике» на спине держит Натали.

Тесса Вирчу и Скотт Мойр Поддержка в «кораблике» — один из самых любимых элементов российского дуэта Боброва — Соловьёв. Фигуристы в разные сезоны демонстрировали эту поддержку с разными заходами. В прошлом сезоне пара её показала в программе на музыку Шопена и Вивальди. Вот только она не помогла взять медаль на чемпионате мира 2017 года. Сейчас же пара взяла паузу в выступлениях.

Пожалуй, самые сложные поддержки в танцах на льду сегодня исполняют трёхкратные олимпийские чемпионы. Тесса и Скотт с детства занимались акробатикой и уже в юном возрасте могли показывать поддержки на четвёртый уровень сложности. Они первыми стали делать сложные комбинационные поддержки с не менее сложными переходами и заходами. На фото — элемент из программы «Латина» 2011 года.