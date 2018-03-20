Чайковская: надеюсь, Крылова вдохнёт в танцы то, что там должно быть

Известный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская подвела итоги выступления российских фигуристов на Олимпиаде-2018 в свете стартующего на этой неделе постолимпийского чемпионата мира.

«Действительно, почти все чемпионы снимаются с постолимпийского чемпионата мира, никто не рискует, и в этом году только Савченко/Массо выступают опять, будут бороться. Хотя есть риск, что китайцы не ошибутся и смогут составить серьёзную конкуренцию. Старт даёт возможность встать и с этой ступеньки готовиться к следующей Олимпиаде и завоёвывать самые высокие награды.

Нашим девочкам оказаться на пьедестале нет никаких проблем. Надеюсь, это возможно в парах, потому что пара Тарасова/Морозов, конечно же, на выходе, и у неё всё впереди, и они могут работать до Олимпиады.

Танцы — это ведь не четыре оборота и не три, три-три-три. Там нужно создать своё лицо. Сейчас нет тренера, который может это сделать. Я надеюсь, что к нам вернётся Анжелика Крылова — она возвращается. Человек молодой, креативный и очень мощный, и я надеюсь, что она вдохнёт в танцы то, что там должно быть.

Вообще это всё волнообразно — мальчики могут. Тот же Коляда, тот же Алиев. Они могут создать для себя какую-то картинку, почувствовать свою силу. И когда один из них выпрыгнет вверх на пьедестал, поверьте мне, пойдёт опять целая плеяда. Но это время, к сожалению.

Я думаю, что со временем, особенно в женском одиночном катании, будет какой-то барьер, как и в мужском, потому что если вы прыгаете 6 четверных прыжков, то с вами невозможно соревноваться по той системе, которая есть. Барьер будет регулироваться количеством прыжков, иначе мы загубим фигурное катание, можно будет даже музыку не включать — пусть прыгают и всё. Единственная, кто поёт сейчас, это, конечно, Медведева. Ей было сложно, но она не думала об этих прыжках, она их проходила и всё равно держала свою линию, свою Каренину, она её любила. Вот здесь нужно было давать в двух видах две золотые медали — это объективно. Загитовой, которая технической стороной выиграла, и Медведевой. И две золотых медали в танцах, хотя я и поклонница канадской пары», — сказала Чайковская в эфире «России-1».