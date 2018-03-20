Две российские пары выступят в заключительной разминке в короткой программе ЧМ

В среду, 21 марта, в Милане начнётся чемпионат мира по фигурному катанию. В первый день соревнований короткую программу продемонстрируют спортивные пары. Всего в борьбу за награды вступят 28 дуэтов.