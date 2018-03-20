Две российские пары выступят в заключительной разминке в короткой программе ЧМ 

В среду, 21 марта, в Милане начнётся чемпионат мира по фигурному катанию. В первый день соревнований короткую программу продемонстрируют спортивные пары. Всего в борьбу за награды вступят 28 дуэтов.
Призёры Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт попали в заключительную, седьмую разминку, и выйдут на лёд под 25-м и 27-м стартовыми номерами соответственно. Кроме того, в последней разминке выступят олимпийские чемпионы-2018 Алёна Савченко / Брюно Массо из Германии, а также французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.
Ещё одна российская пара Кристина Астахова/Алексей Рогонов получили 15-й стартовый номер и продемонстрируют короткую программу в четвёртой разминке.