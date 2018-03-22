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Фигуристы Тарасова и Морозов — вторые в короткой программе на ЧМ в Милане
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Фигуристы Тарасова и Морозов — вторые в короткой программе на ЧМ в Милане 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Российский стадион
Олимпийские чемпионы Алёна Савченко и Брюно Массо, выступающие за Германию, выиграли короткую программу соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Менее двух баллов уступают им россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, занимающие второе место. На третью строчку судьи поставили французскую пару Ванесса Джеймс/Морган Сипре. Менее балла уступают им россияне Наталья Забияко/Александр Энберт.
Ещё один российский дуэт, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, располагается на седьмом месте после короткой программы.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан, Италия Пары. Короткая программа
1. Алёна Савченко / Брюно Массо (Германия) — 82,98. 2. Евгения Морозова / Владимир Морозов (Россия) — 81,29. 3. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) — 75,32. 4. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) — 74,38… 7. Кристина Астахова / Алексей Рогонов (Россия) — 71,62.
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