Фигуристы Тарасова и Морозов — вторые в короткой программе на ЧМ в Милане

Чемпионат.com: последние новости

Короткая программа женщин на Чемпионате мира по фигурному катанию 2018

Сотскова: на ЧМ был не идеальный прокат короткой программы, я могу больше

Сотскова выступит после Загитовой в короткой программе на ЧМ в Милане