Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ

Российские фигуристы завоевали серебро чемпионата мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова Владимир Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях пар чемпионата мира, который проходит в Милане. Об этом сообщает РИА Новости.

После короткой программы Тарасова и Морозов занимали второе место. Пара откатала произвольную программу на 144,24 балла. Суммарно они набрали 225,53 балла.

Золото чемпионата с двумя мировыми рекордами завоевали олимпийские чемпионы Пхенчхана немецкая пара Алена Савченко и Брюно Массо. Они получили 162,86 балла и улучшили собственное достижение (159,31), которое было установлено на Играх-2018.

Бронзовые медали завоевали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре , набравшие по сумме двух программ 218,36 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию продлится до 25 марта.