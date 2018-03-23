Ещё
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские фигуристы завоевали серебро чемпионата мира 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях пар чемпионата мира, который проходит в Милане. Об этом сообщает РИА Новости.
После короткой программы Тарасова и Морозов занимали второе место. Пара откатала произвольную программу на 144,24 балла. Суммарно они набрали 225,53 балла.
Золото чемпионата с двумя мировыми рекордами завоевали олимпийские чемпионы Пхенчхана немецкая пара Алена Савченко и Брюно Массо. Они получили 162,86 балла и улучшили собственное достижение (159,31), которое было установлено на Играх-2018.
Бронзовые медали завоевали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, набравшие по сумме двух программ 218,36 балла.
Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт 207,88 заняла четвертое место, Кристина Астахова и Алексей Рогонов стали восьмыми.
Чемпионат мира по фигурному катанию продлится до 25 марта.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 50 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков19
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
WADA разнесло МОК47
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение