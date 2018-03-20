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Тарасова и Морозов откроют сильнейшую разминку в короткой программе на чемпионате мира
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Тарасова и Морозов откроют сильнейшую разминку в короткой программе на чемпионате мира 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В Милане, где в среду стартует чемпионат мира, состоялась жеребьевка короткой программы пар. Третий российский дуэт Кристина Астахова/Алексей Рогонов получил 15-й стартовый номер и выступит в четвертой разминке. Две другие российские пары — Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт оказались в заключительной группе. Тарасова и Морозов, бронзовые призеры чемпионата мира-2017 будут открывать сильнейшую разминку. Следом за ними на лед выйдут представители Германии Алена Савченко/Бруно Массо. После них выступят Забияко и Энберт. Завершат соревнования Ванесса Джеймс и Морган Сипре.
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