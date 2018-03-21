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Александра Степанова: С каждым стартом мы прибавляли
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Александра Степанова: С каждым стартом мы прибавляли 

Советский спорт 3 часа назад
Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, оценила результаты пары в нынешнем сезоне.
«Если брать в расчет спортивную составляющую, он (сезон) складывается очень неплохо, — приводит Sportbox.ru слова Степановой. — С каждым стартом мы прибавляли. Есть все предпосылки для того, чтобы он закончился достойно на чемпионате мира. Прыгнуть выше своей головы нельзя, но мы сделаем все, на что способны».
В нынешнем сезоне Степанова и Букин заняли третьи места на этапах Гран-при в России и Франции, стали серебряными призерами чемпионата России и бронзовыми — чемпионата Европы.
На чемпионате мира в Милане пара выступит в роли лидеров сборной России. Короткий танец запланирован на 23 марта.
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