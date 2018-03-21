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«Загитовой надо спокойно исполнить свою программу»
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Эксперт: Загитовой надо спокойно исполнить свою программу и не допустить ошибок 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев поделился ожиданиями от выступления фигуристки Алины Загитовой на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Милане.
"Не думаю, что Загитова будет биться за рекорды. Пик ее спортивной формы пришелся на Олимпийские игры. В результате блестящей работы тренерского состава во главе с Этери Тутберидзе Алина показала свое лучшее катание именно тогда, когда это было нужно.
А сейчас ей надо просто спокойно исполнить свою программу, не допустить ошибок и без лишних нервов взять свое. Возможно, это будет не такое блестящее выступление, как в Корее, но зрители получат качественный "десерт" после Олимпиады", — цитирует Кудрявцева газета "Известия".
На Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Загита завоевала золотую медаль.
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