«Загитовой надо спокойно исполнить свою программу»

Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев поделился ожиданиями от выступления фигуристки Алины Загитовой на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Милане.
"Не думаю, что Загитова будет биться за рекорды. Пик ее спортивной формы пришелся на Олимпийские игры. В результате блестящей работы тренерского состава во главе с Этери Тутберидзе Алина показала свое лучшее катание именно тогда, когда это было нужно.
А сейчас ей надо просто спокойно исполнить свою программу, не допустить ошибок и без лишних нервов взять свое. Возможно, это будет не такое блестящее выступление, как в Корее, но зрители получат качественный "десерт" после Олимпиады", — цитирует Кудрявцева газета "Известия".
На Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Загита завоевала золотую медаль.