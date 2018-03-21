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Почетный президент ФФКР назвал фаворитов чемпионата мира в парном катании
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Почетный президент ФФКР назвал фаворитов чемпионата мира в парном катании 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев поделился ожиданиями от выступления спортивных пар на чемпионате мира, который пройдет в Милане.
"Не скажу, что Тарасова и Морозов обязаны попадать в призеры, но у них для этого все есть. Если они стабильно прокатают обе программы, то побороться за медали смогут. Тем более, сейчас в Милане не будет канадской и китайской пар, ставших призерами Олимпиады.
Фаворитами я бы назвал пару олимпийских чемпионов — Алену Савченко и Бруно Массо из Германии. Но Женя с Володей могут побороться за серебро и бронзу, если смогут избежать ошибок, которые сгубили их в Корее. Тогда падение Тарасовой лишило их шансов на бронзу", — цитирует Писеева газета «Известия».
По мнению эксперта, российские фигуристы могут рассчитывать на золото мирового первенства только при идеальном прокате и ошибках Савченко и Массо.
На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Тарасова и Морозов остановились в шаге от медалей.
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