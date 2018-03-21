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Тренер Кудрявцев оценил шансы Алиева на ЧМ
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Тренер Кудрявцев оценил шансы фигуриста Алиева на золото чемпионата мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев поделился ожиданиями от выступления российских фигуристов одиночников Дмитрия Алиева и Михаила Коляды на чемпионате мира, который пройдет в Милане.
"Алиев может бороться за медали. Тем более в Милане не будет Юдзуру Ханю, олимпийского чемпиона из Японии. Прогресс Димы в этом сезоне очевиден: питерская школа мужского одиночного катания вновь приносит свои плоды. Его тренер Евгений Рукавицын уже сказал, что они усложнят программу на чемпионате мира.
Если удастся избежать ошибок, Алиев способен на многое. А Коляда просто должен спокойно откатать свою программу и не пытаться прыгнуть выше головы. Сейчас ему необходимо забыть о неудачах на Олимпиаде", — цитирует Кудрявцева газета "Известия".
Ранее стал известен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира.
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