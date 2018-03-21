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В парке «Усадьба Воронцово» ждут гостей
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В парке «Усадьба Воронцово» ждут гостей 

Обручевский меридиан 6 часов назад
Фото: Обручевский меридиан
В эти выходные для посетителей парка приготовили сразу несколько интересных мероприятий.
В субботу на катке «Лаборатория льда» состоятся подвижные игры для ребят и их родителей, которые организует студия фигурного катания «Веселые коньки». Можно будет покататься на коньках, усовершенствовать технику катания, поиграть с другими ребятами. И, конечно же, получить полезный совет и консультацию от опытных профессионалов. Приглашаются дети всех возрастов вместе с родителями. Всей семьей можно будет весело провести время и с пользой для здоровья, попробовать свои силы в фигурном катании.
Дата и время: 24 марта, в субботу, в 16:30.
Место: на катке «Лаборатория льда».
Вход: бесплатно.
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