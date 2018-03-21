В парке «Усадьба Воронцово» ждут гостей

В эти выходные для посетителей парка приготовили сразу несколько интересных мероприятий.

В субботу на катке «Лаборатория льда» состоятся подвижные игры для ребят и их родителей, которые организует студия фигурного катания «Веселые коньки». Можно будет покататься на коньках, усовершенствовать технику катания, поиграть с другими ребятами. И, конечно же, получить полезный совет и консультацию от опытных профессионалов. Приглашаются дети всех возрастов вместе с родителями. Всей семьей можно будет весело провести время и с пользой для здоровья, попробовать свои силы в фигурном катании.

Дата и время: 24 марта, в субботу, в 16:30.

Место: на катке «Лаборатория льда».

Вход: бесплатно.