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Воронцовский парк приглашает в «Лаборатория льда»
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Воронцовский парк приглашает в «Лаборатория льда» 

Наш Теплый стан 5 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
Студия фигурного катания «Веселые коньки» проводит для любителей активного отдыха развлекательную программу «Подвижные игры».
Мероприятие пройдет 24 марта, в субботу, в 16.30, на катке Воронцовского парка «Лаборатория льда».
Вход свободный.
Приглашаются взрослые и дети. Будет весело!
«Вы сможете всей семьей весело провести», — сообщается на сайте парка — «покататься на коньках, проверить свои умения, поиграть в игры. А еще сможете получить полезный совет и консультацию по технике катания от наших специалистов».
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