Воронцовский парк приглашает в «Лаборатория льда»

Студия фигурного катания «Веселые коньки» проводит для любителей активного отдыха развлекательную программу «Подвижные игры».

Мероприятие пройдет 24 марта, в субботу, в 16.30, на катке Воронцовского парка «Лаборатория льда».

Вход свободный.

Приглашаются взрослые и дети. Будет весело!

«Вы сможете всей семьей весело провести», — сообщается на сайте парка — «покататься на коньках, проверить свои умения, поиграть в игры. А еще сможете получить полезный совет и консультацию по технике катания от наших специалистов».