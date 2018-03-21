Любителей активного отдыха из ЮЗАО приглашают на каток

В субботу, 24 марта, в 16.30, студия фигурного катания «Веселые коньки» приглашает всех желающих в Воронцовский парк на каток «Лаборатория льда».

Каждый сможет найти занятие по душе: покататься на коньках, проверить свои умения, поиграть в различные игры. А еще можно получить полезный совет и консультацию по технике катания.

Приглашаются дети всех возрастов и их родители. Вы сможете всей семьей весело провести время с пользой для здоровья и попробовать свои силы в фигурном катании!

Вход свободный.