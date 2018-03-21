Журова рассказала о ближайших спортивных соревнованиях

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о ближайших зимних спортивных соревнованиях. Слова чиновника приводит НСН.

"Хотелось бы рассказать и о некоторых других спортивных новостях. Так, 19 марта начался чемпионат мира по фигурному катанию. Мы надеемся на наших спортсменов. Они неплохо выступили на Олимпиаде, желаем им успеха и на этом первенстве", — сказала Журова.

Также она отметила закончившийся Кубок мира конькобежному спорту и чемпионат мира по шорт-треку.

"У нас там тоже есть медали, много золотых и серебряных. Конькобежцы стали обладателями кубка мира в командном зачете в трех дисциплинах. В общем, очень удачно закрыли сезон, также, как и наши шорт-трекисты, завоевавшие серебряную и золотую медаль на чемпионате мира, который только что закончился", — добавила Журова.

Ранее Журова прокомментировала бойкот официальных лиц Лондона ЧМ-2018.