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Журова рассказала о ближайших спортивных соревнованиях
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Журова рассказала о ближайших спортивных соревнованиях 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о ближайших зимних спортивных соревнованиях. Слова чиновника приводит НСН.
"Хотелось бы рассказать и о некоторых других спортивных новостях. Так, 19 марта начался чемпионат мира по фигурному катанию. Мы надеемся на наших спортсменов. Они неплохо выступили на Олимпиаде, желаем им успеха и на этом первенстве", — сказала Журова.
Также она отметила закончившийся Кубок мира конькобежному спорту и чемпионат мира по шорт-треку.
"У нас там тоже есть медали, много золотых и серебряных. Конькобежцы стали обладателями кубка мира в командном зачете в трех дисциплинах. В общем, очень удачно закрыли сезон, также, как и наши шорт-трекисты, завоевавшие серебряную и золотую медаль на чемпионате мира, который только что закончился", — добавила Журова.
Ранее Журова прокомментировала бойкот официальных лиц Лондона ЧМ-2018.
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