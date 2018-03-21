Фигуристка Константинова назвала неуверенность причиной неудачи в короткой программе на ЧМ

МИЛАН /Италия/, 21 марта. / ТАСС /. Неуверенность в дебютном выступлении на чемпионате мира стала причиной ошибок в короткой программе российской фигуристки Станиславы Константиновой. Об этом она заявила журналистам.

В среду в Милане стартовал чемпионат мира. За короткую программу Константинова получила 59,19 балла.

"Получила колоссальное удовольствие от стадиона, атмосферы, поддержки зрителей, довольна как маленький ребенок. Жаль, не все получилось, но я старалась сделать свой максимум, готовилась, работала не жалея себя. Я всегда рада выступать и в восторге от еще одной возможности выступить, от того, что у меня был шанс сюда поехать", — заявила Константинова.

"На каскаде помешало, что немного расслабилась. Был хороший прыжок, была готова показать шикарный выезд, но немного не удержалась. Мне надо только повнимательнее быть в произвольной программе", — добавила фигуристка.

"Я просто делала свою работу. Возможно, неуверенность связана с тем, что это мой дебют. Я здесь в таком положении, что не до конкурентов. Нужно справляться сама с собой, и я к этому уже близка", — заключила спортсменка.

Фигуристки представят произвольную программу 23 марта.