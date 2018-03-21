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Станислава Константинова: «Неуверенность связана с тем, что это мой дебют»
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Станислава Константинова: «Неуверенность связана с тем, что это мой дебют» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Россиянка Станислава Константинова отметила, что неуверенность в дебютном выступлении на чемпионате мира стала причиной ошибок в короткой программе. За короткую программу на турнире в Милане Константинова получила 59,19 балла.
— Получила колоссальное удовольствие от стадиона, атмосферы, поддержки зрителей, довольна как маленький ребенок, — цитирует ТАСС Константинову. — Жаль, не все получилось, но я старалась сделать свой максимум, готовилась, работала не жалея себя. Я всегда рада выступать и в восторге от еще одной возможности выступить, от того, что у меня был шанс сюда поехать.
На каскаде помешало, что немного расслабилась. Был хороший прыжок, была готова показать шикарный выезд, но немного не удержалась. Мне надо только повнимательнее быть в произвольной программе.
Я просто делала свою работу. Возможно, неуверенность связана с тем, что это мой дебют. Я здесь в таком положении, что не до конкурентов. Нужно справляться сама с собой, и я к этому уже близка.
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