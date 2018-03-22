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Алексей Ерохов: «Загитова — главный претендент на золото чемпионата мира»
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Алексей Ерохов: «Загитова — главный претендент на золото чемпионата мира» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Победитель юношеского чемпионата мира Алексей Ерохов признался, что катание Александры Трусовой мотивирует его. 13-летняя россиянка первой в истории фигурного катания выполнила два четвертных прыжка в одной программе.
— Когда Саша прыгает четверные — это мотивирует, — цитирует prosports.kz слова Ерохова. — Получается, что девочка, которой 13 лет, прыгает тоже самое, что и я. Это очень сильно мотивирует и помогает развиваться.
— Что испытал, когда на Играх в Пхенчхане показали оценки Евгении Медведевой за произвольную программу?
— Я был рад за Алину Загитову, что она смогла выиграть золото, и в то же время был расстроен за Женю, так как видел каждый день, как она тренировалась, как она хотела выиграть Олимпиаду. Жаль, что нет два золота.
— Чему ты учишься у Медведевой и Загитовой?
— Стабильности и целеустремленности.
— В Милане на чемпионате мира удастся Алине выиграть золото?
— У нее самые высокие шансы. Я думаю, она главный претендент на золото.
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