Коган прокомментировал три падения Загитовой

Коган: трудно сказать, что случилось на ЧМ по фигурному катанию, но Загитова показала себя бойцом

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал результаты российских спортсменок на чемпионате мира в итальянском Милане, где они впервые с 2013 года не сумели завоевать ни одной медали в одиночном катании. «Пока трудно сказать, что случилось, нужно проанализировать весь сезон. Но то, что по ходу программы Алина пошла на повтор неудавшихся элементов, это правильно — показала себя бойцом», — цитирует чиновника ТАСС

По словам Когана, в сложившейся ситуации его радует тот факт, что российские фигуристки смогли сохранить максимальные три квоты в одиночном катании на следующий ЧМ.

Ранее сообщалось, что канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд стала чемпионкой мира в одиночном катании.