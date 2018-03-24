Коган прокомментировал три падения Загитовой

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Коган: трудно сказать, что случилось на ЧМ по фигурному катанию, но Загитова показала себя бойцом 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал результаты российских спортсменок на чемпионате мира в итальянском Милане, где они впервые с 2013 года не сумели завоевать ни одной медали в одиночном катании. «Пока трудно сказать, что случилось, нужно проанализировать весь сезон. Но то, что по ходу программы Алина пошла на повтор неудавшихся элементов, это правильно — показала себя бойцом», — цитирует чиновника ТАСС.
По словам Когана, в сложившейся ситуации его радует тот факт, что российские фигуристки смогли сохранить максимальные три квоты в одиночном катании на следующий ЧМ.
Ранее сообщалось, что канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд стала чемпионкой мира в одиночном катании.
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