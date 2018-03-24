Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ

Российские фигуристки впервые с 2013 года остались без медалей чемпионата мира

Российские фигуристки впервые с 2013 года не смогли завоевать медалей чемпионата мира по фигурному катанию. На мировом первенстве в Милане главная претендентка на золото, олимпийская чемпионка Алина Загитова , стала только пятой, допустив сразу три падения в произвольном прокате.

После короткой программы Загитова шла второй, однако имела все шансы потеснить лидирующую хозяйку турнира Каролину Костнер — спортсменок разделяли всего 0,76 балла. Сложность программы у россиянки выше, и при чистом катании она гарантированно обошла бы свою соперницу.

Идущие вслед за лидерами японка Сатоко Мияхара, канадка Кэйтлин Осмонд, россиянка Мария Сотскова в контексте золотой медали мало кем обсуждались. В произвольной программе ждали дуэли 31-летней итальянки и 15-летней россиянки. К слову, перед началом женского турнира очередь зрителей растянулась на половину окружности "Медиоланум форума", где проходит чемпионат мира.

Но чаяниям публики не суждено было сбыться, многоопытная Костнер так волновалась на домашнем чемпионате, что вместо нескольких тройных прыжков сделала двойные, итог — 208,88 балла и четвертое место. Безупречная на протяжении всего олимпийского сезона Загитова допустила сразу три падения и откатилась на пятую строчку (207,72). Россиянка упала при исполнении первого прыжка в программе — тройного лутца, затем не удержалась на ногах при приземлении после тройного тулупа, который был сделан в каскаде с чистым двойным акселем, третий раз она упала с тройного риттбергера, который исполнялся в каскаде с тройным лутцем.

А победила вице-чемпионка прошлогоднего мирового первенства — Осмонд, выполнившая произвольную программу практически безошибочно — на 223,23 балла по сумме. Канадка, ставшая в Пхёнчхане третьей, принесла своей стране первое золото чемпионатов мира в женском одиночном катании с 1973 года. По окончании турнира одиночниц российский тренер Олег Васильев , находящийся в Милане, рассказал ТАСС о встрече с тренером канадки Рави Валия. Тот после короткой программы признал, что Осмонд вряд ли будет претендовать на золото, но в итоге раскованность и отсутствие давления принесли свои плоды.

Первое падение надломило Загитову Второе и третье места заняли японки Вакаба Хигути (210,90) и Сатоко Мияхара (210,08). Россиянки Мария Сотскова (196,61) и Станислава Константинова (153,03) заняли восьмое и 19-е места соответственно. Результаты Загитовой и Сотсковой позволят сборной России и на следующем чемпионате мира иметь максимальную квоту (три спортсменки) в женском одиночном катании.

"Ее первая ошибка на лутце была чисто технической, а дальше все покатилось под откос. Предполагаю, что Алина сама не ожидала от себя такой ошибки, упала с первого прыжка, и ее будто заклинило, это было видно по ее лицу, я сидел близко, она не понимала, что ей делать", — сказал эксперт. Васильев считает, что в неудачном результате Загитовой (относительно ее предыдущих выступлений) решающую роль сыграло первое падение — практически не ошибавшаяся до этого спортсменка просто не ожидала от себя такого и растерялась.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России после турнира одиночниц в беседе с ТАСС не стал по горячим следам искать причины подобного выступления Загитовой. Он считает, что для этого нужно проанализировать выступления спортсменки в течение всего сезона. Однако заметил, "самое главное в этой ситуации, что наши девушки сохранили нам квоту в три номера на следующий чемпионат мира".