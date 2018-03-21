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Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке
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Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова занимает второе место после короткой программы на Чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Милане, передает «Спорт-Экспресс».
На первом месте — 31-летняя итальянка Каролина Костнер, у которой 80,27 балла. Загитова обошла Костнер по технической оценке (42.51 против 41,30), а по компонентам уступила (37,00 против 38,97), набрав в сумме 79,51 балла.
«Расстроилась не из-за оценок или второго места, а потому что не все получилось в программе, — призналась Загитова в эфире Матч ТВ. — По ощущениям я каталась скованно. Если честно, здесь сильнее волновалась, чем на Олимпийских играх. Не знаю, с чем это связано. Но сразу вспомнила Женю Медведеву. Действительно сложно, зная, что ты лидер, выступать чисто», — сказала Загитова после выступления в эфире «Матч ТВ».
На третьем месте после первого дня соревнований разместилась японка Сатоко Мияхара с 74,36 балла.
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