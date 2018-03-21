Сотскова: на ЧМ был не идеальный прокат короткой программы, я могу больше

Российская фигуристка Мария Сотскова прокомментировала прокат произвольной программы на чемпионате мира в Милане, за который она получила пятую сумму баллов.

«Короткой я довольна, потому что после Олимпиады было тяжело настроиться. Я рада, что я собралась. Сейчас я, выходя на лёд, стараюсь по-новому всё делать, забыть все неудачи, которые были, и делать что-то новое для себя.

Сравнивать с Олимпиадой мою короткую, показанную сегодня, нет смысла, потому что на Олимпиаде был провальный прокат, я считаю, но всё равно сегодня был не идеальный прокат, я могу больше.

В «kiss and cry» я всегда переживаю, потому что никогда не знаешь, как судьи отреагируют на прокат, как они поставят оценки. Я всегда волнуюсь, и сегдня это не было исключением», — сказала Сотскова в эфире «Матч ТВ».