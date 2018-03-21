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Сотскова: на ЧМ был не идеальный прокат короткой программы, я могу больше
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Сотскова: на ЧМ был не идеальный прокат короткой программы, я могу больше 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Мария Сотскова прокомментировала прокат произвольной программы на чемпионате мира в Милане, за который она получила пятую сумму баллов.
«Короткой я довольна, потому что после Олимпиады было тяжело настроиться. Я рада, что я собралась. Сейчас я, выходя на лёд, стараюсь по-новому всё делать, забыть все неудачи, которые были, и делать что-то новое для себя.
Сравнивать с Олимпиадой мою короткую, показанную сегодня, нет смысла, потому что на Олимпиаде был провальный прокат, я считаю, но всё равно сегодня был не идеальный прокат, я могу больше.
В «kiss and cry» я всегда переживаю, потому что никогда не знаешь, как судьи отреагируют на прокат, как они поставят оценки. Я всегда волнуюсь, и сегдня это не было исключением», — сказала Сотскова в эфире «Матч ТВ».
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 Ещё 3 источника 
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