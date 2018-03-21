Алина Загитова: Если честно, мне здесь сложнее, чем было на Олимпиаде

— Я волновалась больше обычного, не знаю даже, с чем это было связано. Но рада, что в целом удалось откатать чисто. Для меня ведь это первый чемпионат мира. Если честно, мне здесь сложнее, чем было на Олимпиаде.

Мне очень интересно выступать на международных стартах — я ведь всего второй сезон катаюсь в соревнованиях, которые проводятся за границей, и на каждом старте узнаю что-то новое. Так что было достаточно много факторов в пользу того, чтобы поехать на чемпионат мира, — цитирует Загитову РИА «Новости»