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Алина Загитова: Если честно, мне здесь сложнее, чем было на Олимпиаде
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Алина Загитова: Если честно, мне здесь сложнее, чем было на Олимпиаде 

Советский спорт 57 минут назад
— Я волновалась больше обычного, не знаю даже, с чем это было связано. Но рада, что в целом удалось откатать чисто. Для меня ведь это первый чемпионат мира. Если честно, мне здесь сложнее, чем было на Олимпиаде.
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Мне очень интересно выступать на международных стартах — я ведь всего второй сезон катаюсь в соревнованиях, которые проводятся за границей, и на каждом старте узнаю что-то новое. Так что было достаточно много факторов в пользу того, чтобы поехать на чемпионат мира, — цитирует Загитову РИА «Новости».
Напомним, что Загитова после короткой программы занимает второе место, уступая 0,76 балла итальянке Каролине Костнер.
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