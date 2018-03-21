Загитова заявила о скованности на ЧМ в Милане

Загитова заявила о скованности во время выступления на ЧМ в Милане

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию. Слова спортсменки приводит ТАСС

«Я никогда не загадываю на прокат, все-таки мы люди, а не роботы. Может случиться все, что угодно — сегодня так, завтра по-другому, через год еще как-нибудь.

Сегодня я не очень довольна своим прокатом, чувствовала себя как-то скованно, может быть, волновалась. Возможно, именно зажатость мне помешала при выполнении каскада», — сказала Загитова.

Фигуристка также отметила, что столкнулась с трудностями восстановления после Олимпиады.

«Я очень сложно восстанавливалась после Олимпиады, сложно вкатывалась в тренировочный процесс — были разные мероприятия, встреча с президентом России, поздравления, подарки, а потом тренировки. Плюс еще и акклиматизация. Мне было сложно восстановиться, но я рада, что не расслабилась», — добавила она.