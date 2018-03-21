Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой

Загитова не ошиблась, но проиграла. Олимпийская чемпионка не возьмёт золото?

Наблюдая за первыми разминками женщин в короткой программе, где борьба ведётся исключительно за попадание в произвольную (из 37 участниц отбираются 25), бросилось в глаза, что на льду нет маленьких девочек. В основном выходят вполне сформировавшиеся девушки, преодолевшие уже трудности переходного возраста. В Милане вообще выступает только три спортсменки 2000 года рождения (включая Загитову). Всё-таки не все сборные делают ставку на детей.

Первый провал россиянки Главная проблема фигуристок, не входящих в первую десятку в другом. Им просто не хватает мастерства. От того и американка Брэди Теннелл смотрелась девушкой из другого измерения. 20-летняя фигуристка лишь в этом сезоне дебютировала на взрослом уровне и сходу стала девятой на Олимпиаде. А ведь звёзд с неба на юниорском уровне Брэди не хватало — там уже долгие годы солируют ученицы Тутберидзе. У Теннелл прекрасное мягкое скольжение, сложный технический контент, так что свои 68,76 балла она получила вполне заслуженно.

Такие баллы вполне могла набрать Станислава Константинова , если бы откатала чисто свою программу. Но падение на каскаде сразу же лишило её трёх-четырёх баллов. Уже после проката судьи на шесть баллов снизили техническую оценку Станиславы — понизили уровни, обнаружили неправильное ребро на прыжке. 59,19 — таких низких баллов россиянки в последние годы на чемпионатах мира не получали. Но всё-таки сбрасывать со счетов Константинову не стоит, в произвольной эта фигуристка может удивить в хорошем смысле и подняться в первую десятку.

В предпоследней разминке Габриэль Дэйлман откатала очень ярко. Канадка несколько лет назад заявляла о желании выучить тройной аксель. До сложнейшего прыжка в три с половиной оборота дело так и не дошло, но даже с двумя тройными тулупами в каскаде Габриэль набирала за 70 баллов. Подопечная Брайана Орсера , правда, не отличается стабильностью и редко катает две подряд программы чисто.

Мираи Нагасу тройной аксель выучила и даже исполнили его на Олимпиаде, но в Милане ограничилась двойным. Зато американка нигде не ошиблась, но из-за недокрута на тулупе получила не максимальные баллы. Почему американки проигрывают

Ещё недавно главными конкурентками россиянок были представительницы США Грейси Голд и Эшли Вагнер . Девушки по разным причинам не попали в сборную в этом году. Однако заменившие их девушки ничем не выделяются и не могут навязать борьбу лидерам. А ведь американская школа фигурного катания считается одной из сильнейших в мире. Но своих Трусовой с четверными, Загитовой, Медведевой там не видно.

Сенсация от Костнер Дело в том, что система подготовки спортсменов в Северной Америки сильно отличается от российской. Занятие фигурным катание — дело не дешёвое, каждое занятие с тренером должны быть оплачено. Конечно, спортсменки там пашут также много, как и в России. Но тренер не имеет права решать всё за подопечного и полностью им руководить. Оттого Рафаэл Арутюнян и говорил, что Вагнер (та самая, кто критиковал Загитову) и плохо тренировалась в этом году, и лишний вес набрал. В России стала бы Этери Тутберидзе держать ученицу, которая бы пришла на лёд с лишними килограммами? Сильно сомневаюсь.

Алина Загитова, кажется, не на брала ни грамма после Олимпиады. Чёрный лебедь получился, как всегда бесподобным. 15-летнюю фигуристку чуть качнуло на каскаде, но на оценке это не слишком сильно сказалось. Но Алина осталась лишь второй.

В этот день главной звездой льда была не олимпийская чемпионка. Каролина Костнера подняла весь зал и растрогала до слёз. Никто в мире не катается, именно катается, так, как итальянка. В Пхёнчхане пятикратная чемпионка Европы заняла пятое место, а после Игр она вновь обратилась за помощью к Алексею Мишину , работу с которым прекратила перед турниром в Корее. В Милане Костнер откаталась на максимуме и получила 80,27.