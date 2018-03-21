Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой

Итальянка Каролина Костнер подняла зал и обыграла Алину Загитову. В произвольной программе нас ждёт война.
Где дети?
Наблюдая за первыми разминками женщин в короткой программе, где борьба ведётся исключительно за попадание в произвольную (из 37 участниц отбираются 25), бросилось в глаза, что на льду нет маленьких девочек. В основном выходят вполне сформировавшиеся девушки, преодолевшие уже трудности переходного возраста. В Милане вообще выступает только три спортсменки 2000 года рождения (включая Загитову). Всё-таки не все сборные делают ставку на детей.
Главная проблема фигуристок, не входящих в первую десятку в другом. Им просто не хватает мастерства. От того и американка Брэди Теннелл смотрелась девушкой из другого измерения. 20-летняя фигуристка лишь в этом сезоне дебютировала на взрослом уровне и сходу стала девятой на Олимпиаде. А ведь звёзд с неба на юниорском уровне Брэди не хватало — там уже долгие годы солируют ученицы Тутберидзе. У Теннелл прекрасное мягкое скольжение, сложный технический контент, так что свои 68,76 балла она получила вполне заслуженно.
Первый провал россиянки
Такие баллы вполне могла набрать Станислава Константинова, если бы откатала чисто свою программу. Но падение на каскаде сразу же лишило её трёх-четырёх баллов. Уже после проката судьи на шесть баллов снизили техническую оценку Станиславы — понизили уровни, обнаружили неправильное ребро на прыжке. 59,19 — таких низких баллов россиянки в последние годы на чемпионатах мира не получали. Но всё-таки сбрасывать со счетов Константинову не стоит, в произвольной эта фигуристка может удивить в хорошем смысле и подняться в первую десятку.
В предпоследней разминке Габриэль Дэйлман откатала очень ярко. Канадка несколько лет назад заявляла о желании выучить тройной аксель. До сложнейшего прыжка в три с половиной оборота дело так и не дошло, но даже с двумя тройными тулупами в каскаде Габриэль набирала за 70 баллов. Подопечная Брайана Орсера, правда, не отличается стабильностью и редко катает две подряд программы чисто.
Мираи Нагасу тройной аксель выучила и даже исполнили его на Олимпиаде, но в Милане ограничилась двойным. Зато американка нигде не ошиблась, но из-за недокрута на тулупе получила не максимальные баллы.
Почему американки проигрывают
Ещё недавно главными конкурентками россиянок были представительницы США Грейси Голд и Эшли Вагнер. Девушки по разным причинам не попали в сборную в этом году. Однако заменившие их девушки ничем не выделяются и не могут навязать борьбу лидерам. А ведь американская школа фигурного катания считается одной из сильнейших в мире. Но своих Трусовой с четверными, Загитовой, Медведевой там не видно.
Дело в том, что система подготовки спортсменов в Северной Америки сильно отличается от российской. Занятие фигурным катание — дело не дешёвое, каждое занятие с тренером должны быть оплачено. Конечно, спортсменки там пашут также много, как и в России. Но тренер не имеет права решать всё за подопечного и полностью им руководить. Оттого Рафаэл Арутюнян и говорил, что Вагнер (та самая, кто критиковал Загитову) и плохо тренировалась в этом году, и лишний вес набрал. В России стала бы Этери Тутберидзе держать ученицу, которая бы пришла на лёд с лишними килограммами? Сильно сомневаюсь.
Сенсация от Костнер
Алина Загитова, кажется, не на брала ни грамма после Олимпиады. Чёрный лебедь получился, как всегда бесподобным. 15-летнюю фигуристку чуть качнуло на каскаде, но на оценке это не слишком сильно сказалось. Но Алина осталась лишь второй.
В этот день главной звездой льда была не олимпийская чемпионка. Каролина Костнера подняла весь зал и растрогала до слёз. Никто в мире не катается, именно катается, так, как итальянка. В Пхёнчхане пятикратная чемпионка Европы заняла пятое место, а после Игр она вновь обратилась за помощью к Алексею Мишину, работу с которым прекратила перед турниром в Корее. В Милане Костнер откаталась на максимуме и получила 80,27.
Все последующие выступления смотрелись блёкло на фоне программ этих девушек. Кэйтлин Осмонд ошиблась на акселе, Сатоко Мияхара справилась с программой, но её низкие прыжки не идут ни в какое сравнение с элементами Загитовой и Костнер. Россиянка Мария Сотскова откатала чисто и будет бороться за бронзу.