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Костнер прокомментировала свое катание на ЧМ
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Фигуристка Костнер: я точно не думала о том, чтобы опередить Загитову 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Итальянка Каролина Костнер прокомментировала своё выступление в короткой программе на проходящем в Милане чемпионате мира.
«Я выходила на лёд с единственной мыслью — чисто выполнить все свои элементы. В короткой программе это самое важное. Старалась контролировать эмоции и уж точно не думала о том, чтобы опередить Алину Загитову. Невероятно, но это удалось. Очень счастлива, что всё получилось именно так», — приводит слова Костнер РИА Новости.
Ранее Мария Сотскова рассказала, что, готовясь к ЧМ по фигурному катанию, старалась забыть ОИ-2018.
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