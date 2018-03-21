Костнер прокомментировала свое катание на ЧМ

Фигуристка Костнер: я точно не думала о том, чтобы опередить Загитову

Итальянка Каролина Костнер прокомментировала своё выступление в короткой программе на проходящем в Милане чемпионате мира. «Я выходила на лёд с единственной мыслью — чисто выполнить все свои элементы. В короткой программе это самое важное. Старалась контролировать эмоции и уж точно не думала о том, чтобы опередить Алину Загитову. Невероятно, но это удалось. Очень счастлива, что всё получилось именно так», — приводит слова Костнер РИА Новости. Ранее Мария Сотскова рассказала, что, готовясь к ЧМ по фигурному катанию, старалась забыть ОИ-2018.